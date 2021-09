Sternberger Seenland : Vermeintliche Wildcamper am Mickowsee bei Gustävel

Am Mickowsee stand ein Zelt. Die Polizei wurde gerufen, hatte aber keinen Grund einzuschreiten.

Gustävel | Am Mickowsee bei Gustävel seien Wildcamper: Diesen Hinweis erhielt die Sternberger Polizei. Wie sich dann herausstellte, waren die Betroffenen, die ein Zelt zum Schutz aufgestellt hatten, nur Angler. So lange ein derartiges Zelt keinen Boden hat, ist das in solchen Fällen auch erlaubt, war von der Sternberger Polizei am Donnerstag zu erfahren. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.