Zweite Tour der Saison : Sternberger Sternradler fahren diesmal in die Lewitz

Die zweite Tour in dieser Saison führt die Gruppe am Sonnabend zunächst mit dem Auto nach Parchim. Erst danach schwingen sich die Pedalritter auf die Fahrräder.

Parchim | Die erste Tour haben die Sternberger Sternradler bereits hinter sich. Am kommenden Wochenende sind sie wieder unterwegs. Diesen Sonnabend, 2. April, starten die Fahrradfans allerdings zum ersten Mal in dieser Saison nicht in Sternberg. Mit dem Auto geht es nämlich zunächst nach Parchim. Treffpunkt ist bis 8.50 Uhr der Parkplatz am Schlachtbetrieb. ...

