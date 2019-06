Sternberg : Stiftkirche erstrahlt in neuem Licht

Gotteshaus stellt moderne und computergesteuerte Lichtanlage vor.

von Michael Beitin

29. Juni 2019, 12:39 Uhr

Die Sternberger Stadtkirche verfügt über eine moderne, computergesteuerte Lichtanlage. Ulfried Kehl vom Stuttgarter Büro Kreuz + Kreuz, das auf die Beleuchtung von Kirchen spezialisiert ist und auch die Sternberger Anlage entworfen hat, stellte das System am Sonnabend beim Tag der Fördervereine der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland vor. Zum 20. Mal gibt es das Treffen von Akteuren aus Fördervereinen und Spendern. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Licht in Kirchen. Am Nachmittag sind Exkursionen in Dorfkirchen der Region geplant.