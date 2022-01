Sternberger Seenland : Sturmtief Nadia beschert Feuerwehren zahlreiche Einsätze

Im Sternberger Seenland müssen viele umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen geräumt werden.

Sternberg | Das geht noch einmal gut an diesem Sonntagmorgen: In Mustin droht während des Sturms eine große Tanne auf ein Wohnhaus zu fallen. Die Mustiner Feuerwehr rückt mit zwei Fahrzeugen, ausgerüstet auch mit Seilwinde, an. Bürgermeister Berthold Löbel reagiert gegen 9.30 Uhr am Einsatzort erleichtert. Die Kameraden haben es geschafft, sagt er. Die Tanne ist nicht auf das Haus, sondern auf einen Zaun und die Straße gefallen, die dann auch gleich beräumt wird. Es ist die dritte Alarmierung am Sonntagmorgen für die Mustiner Feuerwehr. Zuvor haben die Kameraden zwei kleinere entwurzelte Bäume weggeräumt. Wariner Drehleiter zur Unterstützung in Rubow Sturmtief Nadia hält seit dem Samstagabend und auch noch am Sonntagvormittag die Einsatzkräfte im Sternberger Seenland in Atem. Die Wariner Feuerwehr ist bis Sonntagmorgen allein an sieben verschiedenen Stellen im Einsatz, berichtet Wehrführer Torsten Ries. „Zunächst wurde unsere Drehleiter nach Rubow nachgefordert, dort drohte ein Baum aufs Haus zu stürzen. Wir unterstützten hier.“ Auf der Anfahrt räumen die Kameraden mehrere Bäume von der Straße – so zwischen Neuhof und Bibow und zwischen Neuhof und Klein Jarchow. Eine Stunde später rücken sie wieder aus. In Klein Labenz ist ebenfalls ein Hindernis auf der Straße. Am Sonntagmorgen folgen die nächsten Einsätze wegen umgestürzter Bäume auf der Bundesstraße 192 Richtung Blankenberg, im Graupenmühler Weg, auf der Straße nach Labenz, in Mankmoos sowie wegen heruntergefallener Dachziegel in Warin. Solarpaneel in der Sternberger Karl-Marx-Straße löst sich Die Sternberger Feuerwehr wird in der Nacht zu Sonntag alarmiert, als sich durch den Sturm ein Solarpaneel in der Sternberger Karl-Marx-Straße gelöst hat. Es droht herunterzufallen. Allerdings kann die Wehr nicht wirklich helfen, denn es ist zu dieser Zeit bei dem Sturm zu gefährlich, die Drehleiter einzusetzen. Die Feuerwehr Gustävel räumt einen umgestürzten Baum zwischen Gustävel und Holzendorf von der Fahrbahn, berichtet Wehrführer Patrick Heuer. Weiterer Einsatzort ist die Straße zwischen Zaschendorf und der Bundestraße 104. Hier ist ein Baum auf eine Telefonleitung gekippt und ein Telefonmast umgebrochen. Die Wendorfer Feuerwehr sorgt am Sonntagmorgen wieder für freie Fahrt auf der Landesstraße zwischen Crivitz und der Bundesstraße 104. Auch hier muss ein Baum beseitigt werden, berichtet Wehrführer Stephan Hirsch. Mehrere Einsätze auch für die Brüeler Feuerwehr Wie weitere Feuerwehren aus der Region wird auch die Brüeler seit Mitternacht immer wieder alarmiert. So liegen am Kaarzer Damm – also zwischen Weitendorf und Kaarz – Bäume auf der Straße. Weitere Bäume beseitigen die Brüeler Kameraden in dieser Nacht und am Sonntagmorgen unter anderem am Roten See, zwischen Kaarz und Jülchendorf oder auch an der Zufahrt nach Neu Necheln. Auch um einen bei Sturm umgekippten Telegrafenmasten kümmert sich die Feuerwehr. Trotz der vielen Einsätze an diesem Wochenende sieht der Brüeler Wehrführer die Situation nicht dramatisch. Die Feuerwehrleute haben bei Stürmen schon schlimmere Situationen erlebt, sagt Torsten Reiher. So zum Beispiel wenn Autos in umstürzende Bäume fahren oder Dächer abgedeckt werden. Weiterlesen: Feuerwehren wegen Sturmtief „Nadia“ im Dauereinsatz ...

