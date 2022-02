Sturmtief Ylenia : Kettensägen der Wehren um Sternberg waren im Dauereinsatz

Wenig Schlaf haben in der vergangenen Nacht die Feuerwehrkameraden in der Region Sternberg bekommen. Sturmtief Ylenia hielt die Einsatzkräfte in Atem.

Sternberg | Dass eine Kettensäge definitiv zur Aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.