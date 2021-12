Gemeinde Mustin hat viel erreicht : Neues Fahrzeug für die Feuerwehr und sanierte Straßen

Trotz Corona: Die Gemeinde Mustin hat dieses Jahr langjährige Versprechen umgesetzt. Zur Freude von Bürgermeister Berthold Löbel, der hofft, auch im kommenden Jahr weitere Maßnahmen umsetzen zu können.

Mustin | Das dominierende Thema des Jahres war ganz klar die Corona-Pandemie. Wie überall. Doch trotz dieser bleiernen Decke habe sich in der Gemeinde Mustin 2021 einiges getan, meint Berthold Löbel. „Man kann sehr zufrieden damit sein, was geschafft wurde“, so der Bürgermeister, auch wenn er gleichzeitig zugeben muss, dass sich die Gemeinde dabei in den verga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.