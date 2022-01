Corona-Kritiker : Unangemeldete Demo in Sternberg – Polizei erstattet Anzeige

40 Menschen spazieren durch die Stadt, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Sternberg | In Sternberg kam es am Montagabend zu einer nicht angemeldeten Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen, an der knapp 40 Personen teilgenommen haben. Gegen 18.30 Uhr hatte die Polizei den Aufzug nahe des Marktes festgestellt und ihn von da an bis zum Endpunkt auf dem Parkplatz „Am Wall“ begleitet. Zu Störungen kam es nicht. Die Polizei erstatt...

