Wildunfall auf der B192 bei Borkow : Reh stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Der 60-jährige Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Borkow | Auf der B192 ist am Sonnabend ein Auto mit einem Reh kollidiert. Der 60-jährige Fahrer war am Vormittag von Borkow aus in Richtung Dabel unterwegs, ehe es zu dem Zusammenstoß mit dem Wild kam. Das angefahrene Tier starb, am Wagen entstand ein Sachschaden von etwa tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. ...

