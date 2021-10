Nach der langen Corona-Pause : Bibower kommen beim Erntefest in Neuhof endlich wieder zusammen

Der Verein Alte Schmiede Neuhof lud in und ums Vereinshaus ein. Die Gäste freuten sich vor allem darüber, sich nach der langen Corona-Pause treffen und miteinander erzählen zu können.

Neuhof | Sie sitzen und stehen zusammen, schnattern und lachen herzlich. Einige schlendern auch zu den Ständen. Dort treffen sie Bekannte und fast jedes Gespräch beginnt an diesem Tag mit: „Das ist ja schön, dich mal wieder zu sehen! Wie geht es dir?“ Lange kamen die Einwohner der Gemeinde Bibow nicht mehr in solch großer Anzahl zusammen. Um so dankbarer wa...

