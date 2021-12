Zülower Verein mit neuem Namen : Distelhof als ein Ort gelebter Inklusion

Zülower Verein „Associata-Assistenzhunde“ änderte seinen Namen. Stätte kreativer Arbeit im Prignitz-Dorf Sargleben soll ausgebaut werden

Zülow | An der Pforte zum Haus von Ilona Bartels und Thomas Hansen in Zülow bei Sternberg steht noch der Hinweis auf den „Verein Associata-Assistenzhunde“, inzwischen heißt er nur noch „Associata“. Seit Oktober ist der neue Name eingetragen im Vereinsregister. Die Zülower verstehen den Begriff „Associata“ als „gemeinsam stark“. Aktuell zählt der Verein 22 Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.