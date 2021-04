Kobrower Dorfverein : Vorfreude auf die Kinonacht am Hofsee trotz Corona

Der Verein „Wir Für Uns“ steht in den Startlöchern und möchte das besondere Erlebnis unbedingt stattfinden lassen. Auch eine Dorfweihnacht wird geplant.

Kobrow | Das Veranstaltungsjahr ist trotz Corona noch nicht ganz abgeschrieben, sagt Ulf-Peter Wacks, Vorsitzender des Kobrower Vereins „Wir Für Uns“. „Wir haben Fördermittel beantragt und über die Ehrenamtsstiftung genehmigt bekommen“, freut er sich. Und so soll es am 14. August am Hofsee auf einer Freifläche wieder eine Kinonacht geben. Die hatte auch im ver...

