Warin : Erster Schluck aus Trinkwasser-Zapfsäule

Warins Bürgermeister Björn Griese weihte öffentlichen Wasserspender ein. Auch Bützow, Laage und Krakow am See kommen in den Genuss einer Trinkwasser-Station.

Warin | Die Landstadt Warin, seit vergangenem Herbst „Staatlich anerkannter Erholungsort“, ist um eine Attraktion reicher: Am Markt wurde am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine Trinkwasser-Zapfsäule in Betrieb genommen. Bürgermeister Björn Griese drückte als Erster auf den entsprechenden Knopf und nahm anschließend einen Schluck vom erfrischenden Nass. Frisch „g...

