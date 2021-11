Wariner DJ : Peter Brandenburg steht bei Alpha-Festival auf der großen Bühne

Der Musiker hatte immer davon geträumt, bei dem Lübecker Festival auf der Hauptbühne zu spielen. An diesem Sonnabend, 13. November, geht sein langersehnter Traum in ErfülIung.

Warin,Lübeck | In diesem Artikel erfährst du: Wie Peter Brandenburg die Leidenschaft zur Musik entwickelte Wie der große Traum von Peter Brandenburg in Erfüllung ging Welche internationalen Superstars an dem Abend auf der gleichen Bühne auftreten Einmal alleine auf der Bühne des Alpha-Festivals in Lübeck vor knapp 4000 Leuten auflegen – das war im...

