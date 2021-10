Warin : Wassermühle mahlte bis zu 20 Tonnen Roggen pro Tag

Bis zum Jahr 1990 war das historische Bauwerk in Betrieb. Mühlenvereinschef Jan-Ludwig Bauditz fordert in Zeiten des Klimawandels eine gesteuerte Wasserrückhaltung.

Warin | Die unter Denkmalschutz stehende Wassermühle am Mühlenbach in Warin ist ein Zeugnis der einstigen Mehl- und Stromerzeugung. Ihr heutiges Aussehen hat sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihr Vorgänger war die sogenannte Amtsmühle. Mühlenwerke lassen sich in der Zwei-Seen-Stadt indes bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Als Müllermeister Rudolf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.