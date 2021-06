Wasserwerk Ventschow : Neuer Brunnen geht am 7. Juli in Betrieb

Trinkwasser für 1200 Bürger der Gemeinden Ventschow und Jesendorf und für drei umliegende Orte kommt künftig aus 109 Metern Tiefe

Ventschow | Ulf Marschalk ist der Wassermeister im Zweckverband Wismar mit Sitz in Lübow. Ihm unterstehen die Wasserwerke in Dorf Mecklenburg, Gramkow, Perniek, Gamehl, Timmendorf/Poel und Ventschow. Bei Letzterem soll am 7. Juli ein neuer Brunnen in Betrieb gehen. „Die Hygienefreigabe ist beantragt“, so Marschalk. „Über 100 Meter ist schon ganz schön tief. Ab...

