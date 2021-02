Weitendorf : Wie gehts weiter nach dem Rücktritt der Bürgermeisterin?

Bürgermeister-Neuwahl in Weitendorf muss spätestens bis Ende Juli erfolgen

Weitendorf | „Wie geht es nun weiter?“ Das fragte der Weitendorfer Abgeordnete Frank Zimmer nach der Rücktrittsankündigung von Bürgermeisterin Andrea Sielaff am Mittwochabend auf der Gemeindevertretersitzung. Nicht nur in der Gemeinde waren alle perplex, auch in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.