Wohn- und Feriensiedlung Trams : Investor verspricht Seeblick von jedem Grundstück

Der Investor des Bauprojektes in Trams hofft auf den Erschließungsbeginn für die 32 Grundstücke im Oktober.

Trams | Traumblick von der künftigen Wohn- und Feriensiedlung auf den Tramser See: In der Gemeinde Jesendorf entsteht ein neues Baugebiet mit 32 Grundstücken auf einer Gesamtbaufläche von knapp 25.000 Quadratmetern. Aufgeteilt in ein reines Wohngebiet mit zehn Grundstücken plus ein Sondergebiet. Dieses wiederum ist gesplittet in ein reines Feriengebiet mit 14...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.