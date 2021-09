Freizeit in Sternberg : Zukunft des Basketballplatzes am Mecklenburgring ungewiss

Seit zwei Jahren steht nur noch ein rostiger Pfahl und das Brett. Der Korb fehlt. Nun soll das Thema an den Sozialausschuss überwiesen werden. Noch ist unklar, was mit dem Platz passiert.

Sternberg | Rostig, kaputt, ungenutzt – der Basketballkorb am Mecklenburgring am Rande der Sternberger Altstadt ist nicht gerade eine Augenweide. Die Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche hier auf Körbejagd gingen, scheinen lange vorbei. Direkt an der eindrucksvollen Sternberger Stadtmauer wirkt der Platz wie ein trauriger Schandfleck. Nur noch der Pfahl und da...

