Poetry Slam in Sülten : Sültener Dichterwettstreit geht weiter

In der Kirche wird zum Poetry Slam eingeladen. Requisiten, Verkleidungen und Instrumente sind tabu.

Sülten | Ob es wohl wieder so emotional wird, wie beim ersten Poetry Slam in der Sültener Kirche? Initiiert von Katrin Boenki, die hier zu Hause ist, lud der Freundeskreis der Sültener Kirche im vergangenen September zu einem deutschsprachigen Dichterwettbewerb ein. Am 18. September findet er seine Fortsetzung. Idee aus Berlin Sie habe so etwas einmal in...

