Corona-Tests in Sternberg : Zweites Testzentrum im Bildungshaus bleibt noch geschlossen

Nach dem kurzfristigen Aus ist das zweite Corona-Testzentrum in Sternberg auch weiterhin dicht. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim beurteilt das Testangebot aber auch so als „sehr gut“.

Sternberg | Der Stand der Dinge ist für den Außenstehenden unverändert: Am Standort des Güstrower Bildungshauses in der Brüeler Chaussee findet derzeit offiziell kein Stäbchen ein Näschen. Damit gibt es in Sternberg auch weiterhin keine zweite Station, an der sich die Leute auf das Coronavirus testen lassen können. „Wir haben in der vergangenen Woche alle Unte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.