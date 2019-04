Keez : Abgemagert und allein

Hündin zieht durch die Stadt

von Franca Niendorf

04. April 2019, 20:00 Uhr

Völlig abgemagert und ungepflegt, nicht gechipt und in schlechtem Zustand ist eine Hündin am Mittwoch in der Sternberger Seestraße gefunden worden. Darüber informierte uns gestern Kerstin Westhoff aus Keez. Zunächst wurde sie am Serrahnsbach und am Pflegeheim gesichtet, dann zog es sie zur Schule. Nachdem die Polizei Kerstin Westhoff und ihre Fundhundstelle in Keez um Hilfe bat, fuhren die Mitarbeiter zur Schule nach Sternberg. Dort fanden sie die völlig verängstigte Schäferhündin vor, die von vielen Schülern sehr liebevoll umsorgt wurde. „Mit viel Mühe, Geduld und ein paar zauberhaften Schülern konnten wir die Hündin sichern“, so Kerstin Westhoff. Das Tier befindet sich nun zur weiteren Betreuung in der Hundeschule- und -pension in Keez. Dort gab es erstmal eine große Schüssel mit Futter und Wasser sowie eine Behandlung gegen Parasiten. Der Besitzer möge sich telefonisch melden, um einen Termin zur Abholung zu vereinbaren.