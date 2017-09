Brüel : Als Team top aufgestellt

vergrößern 1 von 2 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 2

von Roswitha Spöhr

erstellt am 08.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Leoni mag Sport und hat sich gestern für Triathlon entschieden. Sie geht in die fünfte Klasse der Regionalen Schule in Brüel und nimmt deshalb erstmals an dem sportlichen Unterrichtstag unter dem Motto: „Yolo – du lebst nur einmal“ teil. Zum dritten Mal findet an der Schule eine Themenwoche statt. „Wir wiederholen Methoden, die für den Unterricht wichtig sind“, sagt Schulleiterin Christina Schuhmann und nennt unter anderem Protokollführung, Beschreiben, Auswertung von Diagrammen, Recherche im Internet. Gestern war Sport angesagt. Die Fünft- bis Zehntkässler konnten zwischen Wandern (ca. zwölf Kilometer) und Triathlon wählen, wobei Schwimmen wegen des Wetters kurzfristig abgesagt wurde. Leoni bildete mit Vanessa und Jessica ein Team. Alle drei Mädchen sind gelaufen, sie und Vanessa zusätzlich Fahrrad gefahren.

Ähnlich wie beim Sponsorenlauf hatte sich jeder Schüler im Vorfeld Sponsoren gesucht, die seine sportlichen Aktivitäten honorieren. Das Geld fließt an die Schüler zurück, denn damit unterstützt der Förderverein Projekte der Schule. Nachdem es jetzt auf dem Schulhof ein Fußballfeld gibt, wünschen sich die Schüler ein Fußballtor, weiß Schuhmann.

Ein Drittel hatte sich für Triathlon, der dann zum Zwei-Kampf wurde, entschieden, die anderen fürs Wandern. Alle waren in Teams unterwegs, auch klassenübergreifend. Was gut für das Schulklima sei.

„Es gab extrem gute Leistungen. Auch beim Wandern wurde ein hohes Tempo vorgelegt“, sagt Angela Ludwig, Vorstandsmitglied im Schulförderverein und Lehrerin an der Regionalen Schule.





Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.