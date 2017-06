Sternberg : Anschaulich alles über Bienen

vergrößern 1 von 3 Foto: rump 1 von 3





Wer nicht genau hinsieht, denkt an einen kompletten Neubau. Doch die Gartenlaube von Lütt Acker, in der sich u. a. die Schüler-Arbeitsgemeinschaft „Be(es) in Action“ immer getroffen hat, gibt es an der Stelle noch – jetzt mit einem geräumigen gläsernen Anbau. Das Kommunikationszentrum wurde gestern Vormittag im Beisein von Förderern und Unterstützern feierlich übergeben.

Der alte Arbeitsraum wurde erneuert, ein weiterer kam hinzu sowie ein Ausstellungsraum, der anschaulich alles über Bienen vermittelt. Hier sind Präparate zu sehen, wie ein Furcht erregender Stachel, den Bienen allerdings nur einsetzen, wenn sie sich gestört oder gar angegriffen fühlen, oder die bei Imkern gefürchtete Varroamilbe, die Völker in Gefahr bringt, wenn sie nicht richtig bekämpft wird. Auf Postern schaut dem Besucher ein Bienenlehrpfad entgegen. „Das ist wirklich schön geworden, alles so hell und freundlich“, freut sich Irene Werner, Vorsitzende des Sternberger Vereins Dialog + Action, der Lütt Acker mit seinen neun Gartenbereichen als Umweltprojekt in Obhut hat. Das leitet mit Engagement, Geschick und Umsicht Klaus Werner.

„Sie haben Ideen, finden Lösungen und bauen Netzwerke auf“, zollt Torsten Ellmann große Anerkennung in Richtung der beiden Werners. Der ehrenamtliche Vorsitzende des Landesimkerverbandes ist eigens zu diesem Termin aus Pasewalk gekommen. Er sehe eine gelungene Verbindung von Garten, naturnah angelegt und einer Fülle von Insekten Raum bietend, Imkerei sowie Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche. „Dabei muss man mit Fachwissen punkten, und das ist hier vorhanden“, so Ellmann.

Bei dem Kommunikationszentrum handelt es sich um das zweite Modul von „Lütt Acker summt – Bienenvielfalt in Sternberg“. Die Kosten erreichen knapp 100 000 Euro, eine Summe, mit der sie zuvor nie gerechnet habe, räumt die Vereinschefin ein. 90 Prozent des Nettobetrages kommen aus Leader-Mitteln, dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Weiteres Geld stellt die Norddeutsche Umweltstiftung dank Bingo-Lotterie zur Verfügung. Der verbleibende Eigenanteil werde durch Arbeitsleistungen erbracht, erklärt Klaus Werner.

Das erste Modul des geförderten Projektes wurde im Vorjahr abgeschlossen, die Einfriedung der weitläufigen Gartenanlage, ein Gesteinsbiotop, kleinere Gestaltungselemente und 16 Informationstafeln. Besucher können alles beim „Tag der offenen Gartentür“ der Aktion „Natur im Garten MV“ heute und morgen von 10 bis 16 Uhr sehen. Zugleich beteiligt sich Lütt Acker heute am Tag der offenen Imkerei.

Premiere hat ein Tagesprogramm gemeinsam mit dem Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden, dem Kamelhof in Sternberger Burg und Hotel Dreiwasser in Sternberg: Ein Tag im Reich der Bienenkönigin. Es umfasst unterschiedliche Angebote von Imkerei im Mittelalter und in der Landwirtschaft über moderne Imkerei und Wildbienen bis zu einem Zwei-Gang-Abendessen und kostet einschließlich Transfer „als Einführungspreis“, so Klaus Werner, 49 Euro. Die Tour startet bei mindestens fünf Teilnehmern dienstags um 10 Uhr am Hotel Dreiwasser, wo es auch die Tickets gibt. Kommenden Dienstag, 27. Juni, könnte es losgehen.

von Rüdiger Rump

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr