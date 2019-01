Sternberg/Mirow : Auto fängt plötzlich im Carport Feuer

von svz.de

02. Januar 2019, 07:50 Uhr

Recht ruhig verlief die Silvesternacht für die Polizei in Sternberg. Wie am gestrigen Neujahrsmorgen zu erfahren war, wurde lediglich ein Brand in Mirow bei Banzkow bekannt. Hier hatte ein Auto, das unter einem Carport stand, plötzlich Feuer gefangen. Die Ursache sei bisher unbekannt, so die Sternberger Polizei.

Der Besitzer konnte ein zweites Auto aus dem Carport fahren und so in Sicherheit bringen. Die Helfer von der freiwilligen Feuerwehr verhinderten einen größeren Schaden am Carport.

Allerdings hatte der Volkswagen vom Typ Golf, der Feuer gefangen hatte, nach Angaben der Polizei Totalschaden.