„Musik in alten Mauern“ : Barocke Klänge hinter Kirchenmauern

Es war ein erhebendes Gefühl, als Kirchenmusiker Werner Koch seine Finger mit viel Gefühl über die Tasten der Orgeln in der Ruchower Dorfkirche gleiten ließ. Die Menschen in der vollbesetzten Kirche hielten teilweise den Atem an, so schön war der Klang in dieser herrlichen Akustik. Bei diesen restaurierten Orgeln handelt es sich zum einen um ein Richborn-Positiv von 1684 im Altarraum und um eine Schmidt-Orgel aus dem Jahre 1796 auf der Empore. Begleitet wurde der Orgelspieler bei einigen Stücken von Trompeter Florian Sauer.

Nicht enden wollender Beifall war der verdiente Lohn für diesen Hörgenuss.Unter den Konzertbesuchern war auch Kirchenmusikdirektor Wolfgang Leppin, Organist aus Güstrow. „Für mich war der heutige Konzertbesuch einfach ein Muss“, schwärmte Leppin. „Schließlich war Werner Koch mal mein Schüler, dem ich das Laufen oder besser Orgelspielen beigebracht habe. Er hat seine Sache großartig gemacht.“

von Traudel Leske

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:57 Uhr