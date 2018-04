Mustin : Bauern ackern wieder

Die Frühjahrsbestellung läuft in Mustin, die Winterkulturen sind gut durch die frostige Zeit gekommen und bei der Düngung gibt es strenge Vorgaben

von Michael Beitien

17. April 2018, 21:00 Uhr

„Die Vegetation ist spät in Gang gekommen. Aber das holt sie wieder auf“, sagt der Mustiner Landwirt Berthold Löbel. Der Raps sei gut durch den Winter gekommen. Und auch bei anderen Kulturen gebe es keine nennenswerten Winterschäden. Auf den Feldern des Betriebes von Berthold Löbel herrscht nach der Winterpause Hochbetrieb. Wie auch bei anderen Landwirten der

Region.

Die Bauern hatten im Vorjahr aufgrund des übermäßigen Regens große Probleme bei der Bewirtschaftung des Ackers. In manchen Gegenden kamen sie mit ihren schweren Maschinen überhaupt nicht auf das Feld und konnten nicht überall wie geplant die Winterkulturen säen. Die Mustiner haben die vorgesehenen Flächen unter erschwerten Bedingungen bestellt. „Gerade noch so“, wie Löbel sagt. Als letzte Sorte kam bis zum 20. Oktober Weizen in den Boden. Der folgende starke Regen tat dem Acker nicht gut. Die Pflanzen brauchen viel Kraft, an die Oberfläche zu kommen. Den Acker mit dem schlecht aufgelaufenen Weizen haben die Mustiner mit der Walze bearbeitet. Dadurch wird die Oberfläche aufgerissen. Die Pflanzen sollen dazu gebracht werden, mehr Triebe zu bilden – ohne zusätzlichen Dünger.

Auf vielen Feldern werden jetzt aber Dünger, Gärreste und Klärschlamm ausgebracht. Der Dung stammt von den Rindern des Mustiner Betriebes, die größtenteils den Winter im Stall verbracht haben. Die Gärreste kommen aus einer Biogasanlage, wohin die Mustiner im Herbst Mais geliefert hatten. Der Klärschlamm stammt von einem Aufbereiter aus der Region. Dieser Schlamm soll in einigen Jahren nicht mehr als Dünger verwendet, sondern verbrannt werden.

Berthold Löbel erklärt, dass Klärschlamm stark kontrolliert wird. Sowohl dieser Dünger selbst als auch der Boden wird vor und nach der Ausbringung beprobt. Und es sei ein kostengünstiger Dünger. Für die Bevölkerung sind die etwa drei Wochen bei der Ausbringung des natürlichen Düngers allerdings auch mit unangenehmen Gerüchen verbunden, wenn der Wind ungünstig steht, so Löbel. Er freut sich über Menschen, die Verständnis aufbringen. Der Betrieb ist bemüht, den Dung, Klärschlamm und die Gärreste umweltschonend und sofort einzuarbeiten, um die Geruchsbelästigung so gering wie möglich zu halten.

Durch die neue Düngemittelverordnung müssen die Landwirte strenge Vorgaben einhalten, beispielsweise wie viel Stickstoffe und Phosphor sie auf jeden einzelnen Schlag aufbringen dürfen. Das Zahlenwerk dazu liegt nicht nur in Löbels Büro, sondern auch für mögliche Kontrollen im Fahrerhaus des Kollegen, der mit dem Düngerstreuer unterwegs ist. Dabei spielen neben Bodenproben die Erträge der vergangenen drei Jahre eine Rolle. Und die waren nicht so hoch, sagt Löbel. Es gebe dadurch einen errechneten Überschuss an Stickstoff im Boden, so dass weniger gedüngt werden darf. Dadurch könnte es allerdings Probleme beim Proteingehalt des Weizens geben, so der Landwirt. Am Ortsrand von Mustin wird der Betrieb unter ökologischen Gesichtspunkten auch wieder Bienenweide ansäen. Auch dafür wurde der Boden aufbereitet. Der Betrieb erhält jetzt Förderungen für mehr Fläche und wird sie auf zehn bis zwölf Hektar gut verdoppeln. uf dem Acker, der im Herbst bestellt wurde, sind immer noch viele Wasserstellen, sagt Berthold Löbel. Und es gibt weitere Flächen, wo die Technik zu versacken droht. So kam jetzt auf einer Kuppe ein Düngerstreuer nicht weiter. „Die Lehmkuppen machen uns zu schaffen“, erklärt der Landwirt. Dagegen können die Fahrzeuge durch die Senken ohne Probleme fahren. Denn der leichtere Boden lässt das Wasser besser versickert.