Sternberg : Beruf trifft Schule

Zweite Auflage der regionalen Messe für Nachwuchskräfte mit 24 Ausstellern

von Roland Güttler

23. August 2018, 12:00 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere vor Jahresfrist hieß es gestern ab acht Uhr auf dem Schulhof sowie in der Aula der Sternberger Gesamtschule wieder: „Beruf trifft Schule“. Der Zusatz der Veranstaltung, die laut Gottfried Hägele, Lehrer für Sozialkunde, Geschichte und Religion, „eine feste Größe am ersten Mittwoch eines Schuljahres werden soll“, lautet denn auch: „Nachwuchs für die Wirtschaft – Perspektive für die Jugend“. Angesprochen waren die Schüler des regionalen und gymnasialen Teils der Klassenstufen neun bis zwölf.

Mehrere Firmen hatten ihren Stand auf dem Schulhof aufgebaut. Darunter im Bereich Garten- und Landschaftsbau auch Stefan Jolitz von der gleichnamigen Firma aus Tempzin. „Wir arbeiten nur an der frischen Luft und darum stehen wir natürlich auch jetzt draußen“, so Jolitz. Er hat aktuell zwei Lehrlinge, „ein Platz wäre noch frei“.

Gleich nebenan warb Joachim Weitzel vom gleichnamigen Sportstättenbau im Gewerbegebiet Rachower Moor in Sternberg. Er könnte noch gut und gerne drei Lehrlinge aufnehmen. „Viele wissen gar nicht, was wir machen. Wir haben im Stadion von Hansa Rostock den Unterboden rausgenommen sowie dann den neuen Rollrasen verlegt und beim HSV die Rasenheizung überarbeitet. Und im Sternberger Stadion sind Tribünen, Kunstrasenplatz und auch zum Beispiel die Zaunanlage von uns“, so Joachim Weitzel.

Seit 1992 ist die Firma Sandmann am Sternberger Standort. Auszubildende können hier den Facharbeiter im Tiefbau oder im Straßenbau machen. Für den Bereich Elektro gebe es einen Ausbildungsvertrag mit dem regionalen Energieversorger Wemag, betont Claudia Arlt. In der Firma Sandmann ist sie die betriebliche Ausbildungsorganisatorin. Bei Halbzeit der gestrigen Aktion „Beruf trifft Schule“ gab es nur einen Interessenten am Stand der Firma. „Aber der Tag ist noch nicht vorbei, es geht ja noch bis 13 Uhr“, hoffte Claudia Arlt.

Nebenan beim Stand des Baubetriebes von Michael Kunst aus Mustin erkundigten sich die Neuntklässler Julian Holstein aus Dabel und der Mustiner Raphael Tonn, welcher Schulabschluss nötig ist und was man sonst so mitbringen müsse. „Spaß an der Arbeit und Teamfähigkeit, denn man arbeitet niemals allein, immer mindestens zu zweit. Mit dem Abschluss der 9. Klasse könne man Maurer lernen. Ansonsten 10. Klasse, nach dem Berufsabschluss und einiger Praxisjahre hat man aber auch die Fachhochschulreife“, sagte Firmenschef Michael Kunst.

Hans-Werner Konsolke vom Ausbildungszentrum abc-Bau der MV-Bauwirtschaft in Rostock ergänzte: „Wir fragen auch immer nach dem Hobby. Wer Schachspieler oder Angler ist, nichts dagegen , aber das sind eher Einzeltypen. Fußballer hingegen sind Menschen mit Gemeinschaftssinn.“

Drin in der Aula war das Gros der Stände. „Nach den 18 im Vorjahr sind es diesmal 24“, freute sich Lehrer Gottfried Hägele. Die Aktion „Beruf trifft Schule“ sei eine „Idee des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft mit Sternbergs Bürgermeister Armin Taubenheim sowie Unternehmern der Region und dem Engagement von Schloss Basthorst“, hob Hägele hervor.

Schülerandrang gab es während des SVZ-Besuchs vor allem an zwei Stationen: der Design-Schule sowie der Polizei. Letzteren Stand betreute Einstellungsberater Mories Zeise aus Güstrow. „Realabschluss reicht“, so Zeise.

Neu bei der Zeitauflage der beruflichen Orientierung an der Sternberger Schule waren neben Weitzel Sportstättenbau auch das Autohaus Dombrowski, Galabau Verbund Güstrow, das Augustenstift und Sozius aus Schwerin sowie LKT Bützow. LKT steht für Lüftungs- und Klimatechnik. Je ein Neunt- und Zehntklässler machten am Stand einen Praktikumsplatz klar. Vielleicht der Anfang, um später hier sich bewusst für eine Ausbildung zu entscheiden.