Wer erkennt seine Räder? : Besitzer von zwei E-Bikes gesucht

Die Sternberger Polizei sucht den oder die rechtmäßigen Besitzer von zwei hochwertigen E-Bikes. Laut Polizeioberkommissar Karsten Löwe wurden die Fahrräder am 25. Juli gegen 15 Uhr „in Cambs in einem Gebüsch nahe eines Garagenkomplexes im Retgendorfer Weg“ sichergestellt. Ein Zeuge habe sie entdeckt und die Polizei verständigt. Solch ein E-Bike kostet laut Löwe „mindestens 1200 Euro“.

Die Akkus waren ausgebaut. Die beiden E-Fahrräder der Marke „LIQ-Bike“ sind anthrazit-grün. Auf dem Rahmen steht ferner „LIQRock+“. Die Rahmennummern wurden im Fundprotokoll mit aufgenommen.

Der oder die Besitzer melden sich bitte bei der Polizei in Sternberg (03847/43270). Gleiches gilt für Zeugen, die am 25. Juli oder in den Tagen zuvor in besagtem Bereich in Cambs auffällige Beobachtungen gemacht haben.

von Roland Güttler

erstellt am 27.Jul.2017 | 11:07 Uhr