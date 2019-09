Neukloster : Betrunkener fährt gegen Hauswand

Der Autofahrer verletzte sich nur leicht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

14. September 2019, 11:27 Uhr

Am Sonnabendmorgen gegen vier Uhr kam ein 20-Jähriger mit einem VW Golf in der Bahnhofsstraße in Neukloster von der Fahrbahn ab, fuhr durch etwa 20 Meter Buschwerk, durchbrach die Hecke eines Grundstücks und kollidierte mit der Hauswand eines Einfamilienhauses.

Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten während der Aufnahme des Unfalls, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,91 Promille. Der Autofahrer verletzte sich nur leicht, musste jedoch mit dem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Wismar gebracht werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Neben der Blutprobenentnahme wurde auch der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10 000 Euro.