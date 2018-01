Guten Morgen : Blaupause von 1990

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

erstellt am 02.Jan.2018

2018 ist wie 1990 - zumindest kalendarisch. Vielleicht wissen Sie ja noch, was Sie am 1. Januar 1990 gemacht haben? In dem Jahr kam die Deutsche Einheit und zuvor die D-Mark nach „Ostzonesien“. Wer hätte ’90 gedacht, dass die hierzulande so heiß ersehnte D-Mark längst wieder Geschichte ist…

Die nächste Kalender-Blaupause ist übrigens erst wieder 2029. Also, heben Sie sich am besten Ihren 2018er-Kalender – oder noch besser Ihr Tagebuch – auf, damit Sie in elf Jahren genau wissen, was ganz privat los war.

Auf ein gutes Jahr 2018!!!