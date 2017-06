Witzin : Blick in die neuen Kita-Räume

vergrößern 1 von 2 Foto: rump 1 von 2

Im Waschraum hängen die dunkelblauen Zahnputzbecher schnurgerade in einer Reihe. Dazu im Gegensatz sehen die Zahnbürsten in ihren bunten Farben ganz unterschiedlich aus. Und an jeder Halterung eines Bechers ist der Name des Kindes angebracht, bei den meisten noch dazu ein Foto, so dass wirklich keine Verwechslung passieren kann. „Das ist ganz toll geworden, wie auch die anderen Räume“, findet Kati Scheefe. Seit März arbeitet sie über Mittag in der Küche der Kindertagesstätte „Witziner Weltentdecker“, um das Essen zu verteilen. „Ich kenne alles noch von vorher, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.“ Sie freue sich mit den Kindern und Erzieherinnen, wie schön die Einrichtung geworden sei. „Hell und freundlich“, so ist es

immer wieder zu hören.



Erweiterung von 28 auf 39 Plätze

Zusammen mit der nachgeholten Feier zum Kindertag am Sonntagnachmittag am Gemeindehaus konnten sich die Besucher, Eltern wie Großeltern oder wer einfach Interesse hatte, in der umgebauten Kindertagesstätte in aller Ruhe umsehen. Sie war von der

Kapazität aus allen Nähten geplatzt und ist deshalb von 28 auf 39 Plätze erweitert worden. Danach stehen zwölf für die Krippe und 27 für den Kindergarten zur Verfügung, sagt Jana Ruder. Sie als Leiterin und Erzieherin Elke Kauer hatten mit einem Kind begonnen, als der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Schwerin-Parchim die Landkita am 1. Dezember 2012 wieder eröffnete. Erst knapp ein halbes Jahr vorher war sie von der Volkssolidarität Güstrow wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen worden. Die Gemeinde zahlte in der Startphase Eltern

einen Zuschuss, junge Familien zogen in das Dorf, die Entwicklung der Einrichtung sprach sich auch in der Umgebung herum.

„Es ist schön hier, jetzt noch mehr, und so familiär“, findet Rita Riedel aus Holzendorf. Sie sei allerdings „nur die Oma“, habe ihren Enkel Leif, inzwischen vier, aber „öfter abgeholt“. Die Tochter sei zu ihrem Freund nach Witzin gezogen und mit Stina (1) inzwischen der zweite Nachwuchs angekommen. „Sie geht seit April in die Kita. Ihr hat es gleich gefallen, mit der Eingewöhnung gab es keine Probleme“, erzählt Rita Riedel.

Zum Glück sei der Umbau endlich fertig und das Provisorium im Gemeinderaum beendet, sagt Jana Teschner aus Witzin. Ole-Frank (5) und Jette (18 Monate) gehen in die Kita. „Den Kindern gefällt es, das ist die Hauptsache.“

Walter Kröplin hat weder Kind noch Enkel in der Einrichtung und schaut sich dennoch interessiert um. „Wer hier sein Leben lang gewohnt hat, sollte Interesse haben, was im Dorf vor sich geht“, meint der Rentner und lächelt. „Es ist alles freundlich und hell geworden, besser geht es nicht. Hoffen wir, dass der Kindersegen auch anhält und die Kita ausgelastet bleibt.“

„Wir sind zufrieden und freuen uns über den Umbau. Die weiteren Plätze brauchten wir dringend“, sagt Jana Ruder. Eine Warteliste gebe es dennoch. So würden, die vorliegenden Anmeldungen berücksichtigt, erst im Sommer 2018 „ein paar Plätze frei“, wenn mindestens zehn Kinder aus der Kita in die Schule kommen. Ruder, die längere Zeit nicht nur Kita-Leiterin war, sondern gleichzeitig beim ASB Geschäftsführerin für Kindereinrichtungen, hat Ersteres zum Monatsbeginn an Elke Kauer übertragen.

Mit den Räumlichkeiten ist die Heizungsanlage erneuert worden, die neben der Kindertagestätte den Gemeinderaum und das Feuerwehrhaus versorgt. Auch darüber freut sich Bürgermeister Hans Hüller sehr. „In der Kita waren noch die alten Schwerkraftrohre aus DDR-Zeiten. Überhaupt passte das alles nicht zusammen, mit der neuen Fußbodenheizung in der Kita noch weniger.“ Jetzt könnten nach Bedarf unterschiedliche Temperaturen gefahren werden, so dass die gewünschte Wärme erreicht und zudem Energie gespart werde. Es bestehe sogar die Möglichkeit, künftig die ebenfalls in dem langen Flachbau befindliche Skaterhalle mit zu versorgen.

von Rüdiger Rump

erstellt am 12.Jun.2017 | 21:00 Uhr