Blankenberg : Bodenerwerb noch nicht geklärt

Vorplanung für Radwegabschnitt Blankenberg – Brüel liegt in Sternberger Verwaltung aus

von Roland Güttler

20. Dezember 2018, 20:16 Uhr

Freie Fahrt für Pedalritter auf einem separaten Radweg entlang der Bundesstraße 192 zwischen Brüel und Blankenberg – so weit ist es noch nicht. Insgesamt plant das Straßenbauamt Schwerin einen straßenbegleitenden Radweg an der B 192 von Reinstorf bis Brüel in drei Teilabschnitten.

Los gehen soll es, wenn alle Grundstücksfragen geklärt sind, im zweiten Halbjahr 2019 (SVZ berichtete) mit dem Abschnitt Blankenberg – Brüel, der 3,188 Kilometer betragen soll. Seit dieser Woche und noch bis 18. Januar liegt der Vorentwurf in der Sternberger Verwaltung öffentlich aus. Gleich am ersten Tag kam ein Brüeler Ehepaar, um sich über den geplanten Verlauf der Radtrasse zu erkundigen, erfuhr SVZ auf Nachfrage. Vorgesehen ist laut Vorentwurf, dass Radfahrer von Brüel auf der linken Seite bis zur Straße, die aus Richtung Tempzin kommt, fahren. Dann müssen sie auf die gegenüberliegende Seite wechseln. In Stein gemeißelt ist das aber noch nicht, denn größere Einwendungen gegen die Radweglösung könnten den Trassenverlauf ändern.

Eine Hürde ist auch, wie bei jedem Radwegebau der Grundstückserwerb. Und hier ist längst noch nicht alles in trockenen Tüchern. So erklärte Blankenbergs Bürgermeister Uwe Schulz, Landwirt im Nebenerwerb, gegenüber unserer Redaktion: „Die BVVG verlangt inzwischen drei Euro je Quadratmeter und die Bauern will der Staat mit 1,50 Euro für den Quadratmeter für den Radweg abspeisen. Wir fordern nur Gerechtigkeit, also auch mindestens drei Euro…“.

Bei der BVVG handelt es sich um die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin. Aufgaben der BVVG sind Verwaltung, Verpachtung und Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer im Zuge des Einigungsvertrages. Die seit 2009 rasant angestiegenen Verkaufspreise der BVVG führen zu Kritik verschiedener Verbände und Betroffenengruppen wie die Bauern.

Beim geplanten Radweg Reinstorf – Brüel entlang der B 192 ist der zweite Abschnitt Warin – Blankenberg 3,114 Kilometer lang, der längste Teil mit 5,741 Kilometer wäre der dritte Abschnitt Reinstorf – Warin.