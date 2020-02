Borkow: Diebe auf frischer Tat gestellt

Avatar_prignitzer von svz.de

29. Februar 2020, 12:13 Uhr

In der Nacht zu Sonnabend meldete ein Zeuge einen Einbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Borkow. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten stellten in der Annäherung an das Objekt einen vom Tatort flüchtenden Transporter fest.

Nach einer Verfolgungsfahrt unter Beteiligung mehrerer Funkmittel umliegender Polizeidienststellen konnte das Fahrzeug in der etwa 20 Kilometer vom Tatort entfernt liegenden Ortschaft Zernin gestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen flohen hierauf fußläufig. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Transporter handelt es sich um Eigentum der angegriffenen Firma, im Transporter konnte umfangreiches Diebesgut festgestellt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden, der Transporter wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den zuständigen Kriminaldauerdienst Ludwigslust geführt. Die Polizei bittet hierzu die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen oder hat in der Ortslage Zernin oder Umgebung Feststellungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden können? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/411156, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.