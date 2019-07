von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Sternberger Heimatverein lädt alle Freunde des Bowlingsports und somit auch Nicht-Vereinsmitglieder am heutigen Freitag zu einem geselligen Abend in die Gaststätte „Zum Augustiner“ in Sternberg ein. Beginn ist um 19 Uhr.