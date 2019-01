B104 bei Brahlstorf : Brand-Auto liegt seit einem Monat im Graben

Polizei ermittelt 31-Jährigen aus Sternberg als Halter des Fahrzeugs. Wrack soll jetzt geborgen werden

von Michael Beitien

24. Januar 2019, 14:50 Uhr

Das dürfte ein unrühmlicher Rekord sein: Ein ausgebranntes Auto liegt einen ganzen Monat lang im Graben an der Bundesstraße 104 bei Brahlstorf: seit dem 25 Dezember. Jetzt wird das Auto endlich geborgen.

Halter wegen Drogen- und Verkehrsdelikte bekannt

Die Polizei hat einen 31-Jährigen aus Sternberg als Halter ermittelt und geht davon aus, dass er das Feuer selbst verursacht hat. Das erklärte Polizeisprecher Klaus Wiechmann am Donnerstag auf SVZ-Anfrage. Der Mann sei der Polizei wegen verschiedener Drogen- und Verkehrsdelikte bekannt. Er war aufgefordert, das Wrack bis zum Dienstag dieser Woche zu entsorgen, so die Polizei. Nachdem nichts passierte, ist der Fall seit Mittwoch beim Ordnungsamt in Crivitz auf dem Tisch.

Foto: Michael Beitien

Autobesitzer soll Abschleppen bezahlen

Da bereits eine solche lange Frist abgelaufen war, habe man sofort den Auftrag ausgelöst, das Autowrack durch ein Abschleppunternehmen zu bergen, erklärte am Donnerstag Hartmut Paulsen, Leiter des Ordnungsamtes in Crivitz. Das Amt versucht, diese Kosten vom Sternberger Autobesitzer zurückzubekommen.

Es gibt strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung, erklärte Polizeisprecher Wiechmann.

Reagierten Behörden zu langsam?

Über das ausgebrannte Auto an der viel befahrenen Bundesstraße zwischen Schwerin und Sternberg hatte wir mehrfach berichtet. Die Polizei erklärte am Anfang vergangener Woche, dass sich die Ermittlungen des Eigentümers als schwierig erweisen.

SVZ-Leser hatten ihren Ärger darüber zum Ausdruck, gebracht, wie lange ein solches Wrack an der Straße steht. Möglicherweise mit Gefahren für die Umwelt durch auslaufende Betriebsstoffe. Ein Leser berichte, er habe bereits vor Wochen Behörden informiert, die sich aber nicht zuständig fühlten. Das Amt Crivitz erfuhr nach eigenen Aussagen erst jetzt von dem Fall.