Borkow : Brückengeländer halb abgerissen

Teile liegen im Fluss Mildenitz. Bei Genehmigung zum vorfristigen Baubeginn ab März Ersatzneubau

von Roland Güttler

08. Januar 2019, 06:23 Uhr

Dass die marode Mildenitz-Brücke zwischen Rothen und Borkow saniert werden muss, ist unübersehbar. Das Geländer wurde zum Ärger von Bürgermeisterin Regina Rosenfeld teilweise herausgerissen und liegt jetzt in der Mildenitz. Von allein hätte vielleicht – beim Allgemeinzustand der Brücke – ein Teil abbrechen können, aber so viele Teile gleichzeitig wären nicht möglich gewesen. Zur Sicherung dient ersatzweise ein Absperrband. Zum Glück wird das nur von relativ kurzer Dauer sein. An der Stelle erfolgt ein Ersatzneubau. „Die Gemeindevertretung hat sich mehrheitlich wieder für eine Holzbrücke entschieden“, so Rosenfeld. Sie war wegen der längeren Haltbarkeit für eine Metallkonstruktion.

Die Bürgermeisterin setzt auf einen vorzeitigen Baubeginn. Aktuell laufe die vollständige Planung. Mit dem Bau könnte, wenn das Wetter mitspiele, ab März und damit bereits zwei Monate eher begonnen werden.