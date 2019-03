Sternberg/Warin : Bürgermeisteramt ist umworben

In allen Kommunen im Sternberger Seenland will mindestens ein Kandidat ins Rennen gehen

von Roswitha Spöhr

13. März 2019, 16:22 Uhr

Die Abgabefrist für die Bewerber um ein Mandat für den Bürgermeister ist verstrichen. Im Amt Sternberger Seenlandschaft gibt es in allen Gemeinden mindestens einen Bewerber.

In Brüel wollen nach SVZ-Recherche fünf Kandidaten antreten: Burkhard Liese, der bisherige Bürgermeister Hans-Jürgen Goldberg, Hans-Heinrich Erke, René Zeitz und Torsten Lange.

In Blankenberg kandidieren Horst Napierski, Ralf Kähler und David Laband. In Borkow gibt es zwei Bewerber: Ingolf Büchner und Joachim Martin Wagner. In Dabel stellen sich Manfred Schliehe und Jörg Neumann zur Wahl. In mehreren Gemeinden treten die jetzigen Amtsinhaber erneut an: in Hohen Pritz Jan Kessel, in Kobrow Olaf Schröder, in Kuhlen-Wendorf Ralf Toparkus, in Mustin Berthold Löbel und in Weitendorf Andrea Sielaff. In Kloster Tempzin kandidiert Sieghard Dörge. In Witzin gibt es zwei Bewerber, neben dem bisherigen Bürgermeister Hans Hüller auch Bruno Urbschat.

Der Gemeindewahlausschuss beschließt über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Bürgermeister sowie die Gemeinde- und Stadtvertretungen. Die öffentliche Sitzung findet am 3. April um 17 Uhr im Sternberger Rathaussaal statt.

In Warin gehen nach SVZ-Informationen drei Bürgermeisterkandidaten ins Rennen. Neben Amtsinhaber Michael Ankermann sind das Björn Griese und Peter Brandenburg.

In Bibow gibt es zwei Bewerber: den bisherigen Bürgermeister Dettlef Lukat sowie Kenneth Stange. In Jesendorf und Ventschow stellen sich die bisherigen Gemeindeoberhäupter Arne Jöhnk und Dieter Voß erneut dem Wählervotum.

Ob alle Bewerber zugelassen werden, entscheidet sich offiziell allerdings erst bis Anfang April, wenn die einzelnen Wahlprüfungsausschüsse tagen. Dann dürften auch die letzten wichtigen Unterlagen vorliegen. Die Bürgermeisterkandidaten müssen amtliche Führungszeugnisse vorlegen. Die sind zwar beantragt. Ihre Ausstellung verzögert sich allerdings, wie unsere Zeitung erfuhr. Die Kommunalwahlen finden am Sonntag, dem 26. Mai statt.