Kaarz : Den Jerseykühen einmal ganz nah

Klein und effizient: Kaarzer Landwirtschaftsbetrieb setzt auf besondere Rasse – am kommenden Freitag ist Tag des offenen Hofes

von Michael Beitien

24. September 2018, 05:00 Uhr

Diese Braunen sind ganz zutraulich. Betriebsleiter Dinand Kippers streichelt Jersey-Kühe auf der Weide neben dem Stall in Kaarz. Am Freitag können Interessenten diesen Tieren ebenfalls recht nah kommen – wenn auch nicht auf der Weide. Kuhpon Kaarz lädt von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Landwirtschaftsbetriebes.

1993 hatte die Familie Pon aus den Niederlanden den Milchviehbetrieb in Kaarz gegründet. Heute gehören zur Pon-Gruppe vier Landwirtschaftsbetriebe mit rund 70 Mitarbeiten in Kaarz, Brüel, Groß Raden und Langen Brütz.

Der Kaarzer Betrieb wurde seit seiner Gründung immer wieder modernisiert. Am Tag der offenen Tür können Besucher den neuen Stall mit Melkkarussell besichtigen. Und auch die braunen Jersey-Kühe bestaunen.

Mittendrin im Stall steht noch eine der vielerorts üblichen Rasse Holstein Friesian. Das ist Absicht, sagt Betriebsleiter Dinand Kippers. Denn erst wenn man die Schwarz-Weiße und die Braunen nebeneinander sieht, kann man sich den Unterschied in der Größe vorstellen.

Kuhpon hat auf die kleineren Kühe umgestellt. Die sind effizienter, sagt Kippers. Dieses Kühe geben zwar weniger Milch, dafür aber mit mehr Inhaltsstoffen. Das zahle sich aus. In der Molkerei in Upahl, zu der Kuhpon liefert, wird derzeit ein Basismilchpreis von etwas über 33 Cent pro Liter gezahlt. Die Kaarzer bekommen wegen der Inhaltsstoffe und der Erfüllung zusätzlicher Qualitätskriterien für ihre Milch gegenwärtig mehr als 46 Cent.

Beim Tag der offenen Tür können Besucher ausprobieren, wie ihnen Produkte aus dieser Milch schmecken. Eine Gaststätte aus Bad Kleinen produziert für diesen Tag eigens Jersey-Eis, aus einem kleinen Betrieb in Holland kommt Jersey-Käse. Auf dem Hof in Kaarz kann ab dann Jersey-Milch zapfen. Noch trägt sie das konventionelle Prädikat, doch die Umstellung auf Biomilch wird bereits vorbereitet. Das Eiweiß in der Milch dieser Kuhrasse soll besser verdaulich sein. Als solche wird sie in manchen Ländern bereits vermarktet.