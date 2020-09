Sternberg : Der Zuspruch war schon größer

Beim Sternberger Mittwoch-Markttag ist das Ende der Sommerurlaubszeit zu spüren / Vor allem Senioren kaufen hier ein

von Roland Güttler

24. September 2020, 05:00 Uhr

Einkaufen und nebenbei ein Schwätzchen sowie Leute treffen: Das ist der Sternberger Markttag vorm Rathaus. Immer am Mittwoch bis zum Mittag. Und da darf Sternbergs Imker Manfred Hallmann ebenso nicht fehlen wie der örtliche Fischer Jörg Rettig. Zu den „Urgesteinen“ zählt auch Obst- und Gemüsehändlerin Andrea Bublitz. „Ich bin seit 1992 hier in Sternberg“, sagt sie. Dafür fährt Bublitz eine Stunde aus der Nähe von Teterow hierher.

Stammkundin Maren Dietzelm aus Sternberg kaufte diesmal am Gemüsestand ein Bund Radieschen, um dann weiter zur Mecklenburger Landpute zu gehen. „Da hole ich mir Kartoffelsalat, Wurst, Fleisch und Eier. Das schmeckt, ist frisch und ich weiß, wo es herkommt“, so die Rentnerin.

Vor allem Senioren decken sich am Markttag ein. So holte sich Dieter Schulz am Hähnchenwagen aus Bützow eine Portion Sauerfleisch. „Das wird mein Mittag, hin und wieder hole ich mir aber auch ein Hähnchen.“ Hier in Sternberg werde viel Sauerfleisch gekauft, aber auch halbe Hähnchen sowie Schenkel. Die Rentner bräuchten nicht mehr so viel zum Essen“, bemerkt der Mann am Hähnchengrill und nimmt den nächsten Kundenwunsch entgegen. Der Umsatz in Coronazeit sei sowohl am Hähnchen- als auch am Gemüsestand gestiegen. „Das war schon zu merken“, so Andrea Bublitz.

Diesen Mittwoch war das Markttreiben mit neun Ständen – von Lebensmitteln bis zu Textilien und Handtaschen – allerdings unterm Strich mau. Es ist Herbst, die Urlauberzeit ist fast vorbei. Und das macht sich auch auf dem Sternberger Markt bemerkbar.

Auch bei Imker Manfred Hallmann. Hier mal ein Glas, da auch deren zwei vom frisch Geschleuderten der Saison – ob Lindenblüten-, Raps- oder Robinienhonig. Zudem bietet Hallmann Produkte als Komissionsware an: ob Seife, Shampoo, Duschgel oder Hautcreme – alles aus Honig. Beliebte Mitbringsel bei Touristen. Das gilt auch für den speziellen Likör und das besondere Honig-Bier. Und für Naschkatzen fehlen nicht Honig-Bonbons – mit den Noten Salbei, Zitrone oder Sanddorn. All das passt auf den kleinen Verkaufstisch, so sieht der voller aus.

Vergeblich auf Kundschaft wartete gestern Kleidungs- und Taschenhändler Satindar Dhikon. Aus Indien, Region Punjab stammend, lebt er mit Familie seit acht Jahren in Warin. Da es dort keinen Markt gibt, kommt er eben nach Sternberg. „Jede Woche kauft man keine Tasche oder Kleidung“, erzählt Dhikon.