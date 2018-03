Zülow : Dicht an dicht beim Bob-Dylan-Abend

Fast 40 Gäste drängten beim Konzertabend

von Roland Güttler

20. März 2018, 23:46 Uhr

Der Bob-Dylan-Abend bei Ilona Bartels und Thomas Hansen in Zülow bei Sternberg wurde – wortwörtlich – ein unglaublich „dichter“ Abend. Fast 40 Gäste drängten sich im Wohnzimmer sowie in der Küche. Sie kamen aus Dabel, Sternberg, Hohen Pritz, Kobrow, Güstrow, Zülow, Witzin, Bützow, Eickelberg, Weitendorf, Brunow, Rothen. „Wenn man so eng beieinander steht, kommen auch Menschen, die sich bisher gar nicht kannten, schnell ins Gespräch“, so Hansen. Zwischen den Songs las Ilona Bartels aus dem einzig autorisierten Dylan-Songbook.