Sternberg : Die Asphaltprüfer

Wismarer Firma kontrolliert neue Straßendecke in Sternberg

von Roland Güttler

30. August 2018, 20:45 Uhr

„Die Straße ist gerade gemacht, warum wird sie schon wieder aufgerissen?“, fragt ein vorbeikommender Sternberger angesichts der Arbeiten auf dem Mecklenburgring kurz vor der Kreuzung.

Gerade, weil das Asphaltband neu ist, kommt die Baustoffprüfstelle aus Wismar. „Wir kontrollieren im Auftrag des Straßenbauamtes Schwerin die Qualität des neuen Asphalts sowie des Unterbaus“, erklärt Peter Wendt, die Arbeit mit dem Bohrkern kurz unterbrechend. Derweil rührt Ronny Dreblow Zement an, damit das Probeloch später wieder geschlossen wird. Obendrauf kommt dann Asphalt. „Wir sind täglich unterwegs im Land. Die Kontrollstelle gab das Straßenbauamt vor. Bei ländlichen Straßen legen wir den Prüfort fest“, so Wendt. Sag’s und macht sich wieder an die Arbeit. Die Edelstahl-Bohrkrone ist übrigens mit Diamantzähnen besetzt.

Auf die Frage, wie lange es die Firma schon gibt, antwortet Ronny Dreblow: „Schon sehr lange, seit DDR-Zeiten. 2008 haben wir 50-jähriges Jubiläum gefeiert.“ Einst war es das Institut für Bau- und Grobkeramik, Prüflaboratorium Wismar. „Es wurden Fliesen, Ziegel und Dachziegel bis hin zur Kloschüssel geprüft“, weiß Dreblow. „Bis auf die Kloschüsseln machen wir alles heute auch noch“, erklärt Steffi Korsch, Prokuristin der Baustoffprüfstelle Wismar, dazu lachend am Telefon. Es gebe im Osten keine Betriebe mehr dafür, „die sind alle im Westen“. Die Straßenprüfung kam erst nach der Wende hinzu, „damit haben wir 1990 angefangen“, so Korsch. Die Baustoffprüfstelle mit eigenem Labor hat 17 Mitarbeiter und ist auch im Auftrag von Bauunternehmen und Herstellerwerken tätig. Insgesamt gibt es in MV sieben Straßenbaulabore, aber keines außer der Firma in Wismar bietet die breit gefächerte Palette an. Wurde das 60-jährige Jubiläum gefeiert? Korsch verneinte, um überrascht hinzuzufügen: „Oh, das wäre ja am 1. September…“