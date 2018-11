Reformationstag in Sternberg : Drei Chöre singen einmal im Jahr gemeinsam

Gesangstalente aus Sternberg, Brüel und Warin/Neukloster vereinen sich zum Gottesdienst.

von Michael Beitien

01. November 2018, 08:54 Uhr

Dieses Ensemble tritt nur einmal im Jahr auf: Unter Leitung von Martin Höppner aus Neukloster sangen am Reformationstag beim Gottesdienst in der Sternberger Stadtkirche drei Chöre gemeinsam. Sie stammen aus Sternberg, Brüel und Warin/Neukloster. Das Programm, das gestern erklang, stand bereits nach den Sommerferien fest. Dann übte jeder Chor zunächst für sich. Wer in den Chören mitsingen will, kann zu Proben in den Gemeindehäusern kommen – Dienstag um 19 Uhr mit Sabine Schürer in Sternberg, Mittwoch um 19.30 Uhr mit Martin Höppner in Neukloster, Donnerstag um 19.30 Uhr mit Kathrin Nagel in Brüel.