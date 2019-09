Wendorf : Ein Abend zu Fontane

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Am Freitag, 20. September, 19.30 Uhr lädt der Heimatverein Wendorf zu einem literarischen Abend in die Scheune im Sydowweg ein. Im Mittelpunkt steht dabei Theodor Fontane und sein Roman „Der Stechlin“. Fontane versammelt dort eine Fülle origineller Haupt- und Nebendarsteller, die vor allem eines pflegen: die Kunst des Gesprächs, der Unterhaltung und der Plauderei. Heimliches Zentrum des Buches ist ein See gleichen Namens, der tatsächlich auf der Landkarte zu finden ist. An diesem Abend besteht die Gelegenheit, in die Geheimnisse jenes Gewässers und in die versunkene Welt des märkischen Adels einzutauchen.