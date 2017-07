Warin : Einblicke in die Heimat

vergrößern 1 von 1 Foto: Anne Schwartz 1 von 1

Am kommenden Freitag, dem 14. Juli, wird um 17 Uhr im Naturparkzentrum in Warin die nächste Ausstellung eröffnet. Unter dem Motto „Mecklenburger Landschaften“ zeigt die Künstlerin Christine Metz verschiedene Arbeiten.

In ihrem künstlerischen Wirken versteht Christine Metz sich als Suchende. Sie möchte Bilder malen, die Energiequellen sein können. Ihre Gestaltungen wollen durchsichtig bleiben, Arbeitsspuren zeigen und Entwicklung ahnen lassen. Die Künstlerin malt oft mit Acrylfarben, deren Leuchtkraft und Nuancenreichtum sie liebt. Doch Kreativität lässt sich nicht in Schubfächern fixieren - daher nutzt Christine Metz auch viele andere künstlerische Techniken.

Geboren in Warin, aufgewachsen in der Barlachstadt Güstrow blieb Christine Metz nach Erfurter Studienjahren dem Norden treu. Sie lebt im Großraum Hamburgund stellt ihre Arbeiten in Mecklenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein aus.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:00 Uhr