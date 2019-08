Sternberg : Elternabend zur Konfirmation

von svz.de

21. August 2019, 12:28 Uhr

Mütter und Väter, die sich über die neue Konfirmandenzeit informieren möchten, sind zu einem Elternabend heute um 19 Uhr ins evangelische Pfarrhaus in Sternberg, Mühlenstraße 4, eingeladen. Die erste Konfirmandenstunde findet am Dienstag, dem 27. August, von 16 bis 17.30 Uhr in Sternberg statt. Interessierte Jugendliche aus den drei Kirchengemeinden Sternberg, Dabel und Witzin werden eine Gruppe bilden.