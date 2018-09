Neukloster : Engagiert für uraltes Bauwerk

Tag des offenen Denkmals: Förderverein sammelt Spenden für Erhalt der Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert

von Michael Beitien

10. September 2018, 05:00 Uhr

Eine Kuchentafel steht neben den hohen Baugerüsten an der Klosterkirche. Am Eingang zum historischen Gebäude empfangen am Sonntag Ehrenamtliche viele Schaulustige, die sich für Schätze aus dem 13. Jahrhundert interessieren: einzigartige Glasfenster, Backsteinmauern mit Verzierungen, gotische Innenausstattung....

Erstmals hat ein Förderverein am Tag des offenen Denkmals das Zepter an der Klosterkirche übernommen. 18 Helfer sind an diesem Tag dabei, sagt Wilfried Wilken, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Eine originelle Spendenkasse in Form der Kirche, an der der gelernte Tischler Wilken selbst mitgebaut hatte, steht bereit. Das eingesammelte Geld auch aus dem Verkauf von durch Vereinsmitglieder gebackenen Kuchen ist für die Rettung der Kirche gedacht.

„Die Kirche ist der Hauptmittelpunkt der Stadt. Diese Kirche ist erhaltenswert“, begründet Wilken sein Engagement im Verein, der erst Anfang dieses Jahres gegründet wurde und bereits 52 Mitglieder zählt. Zwischenzeitlich flossen beispielsweise Spenden aus einem Benefizkonzert in die Kasse. Beim Stadtfest hatte der Verein ein Zelt. Weitere Aktionen sind geplant, so ein plattdeutscher Abend und ein Stand beim Weihnachtsmarkt.

Drei bis vier Millionen Euro wird laut Wilken die Kirchensanierung kosten. Neben den Summen von großen Geldgebern für den Denkmalschutz zählt der Einsatz von Menschen aus der Region. Einiges ist bereits geschafft. So wurde beispielsweise der völlig marode Vierungsturm saniert. 40 Tonnen Bauschutt wurden aus dem Dachstuhl geholt, um hier weiter arbeiten zu können. Derzeit liegen die Materialien für die Neueindeckung des Kirchendaches bereit. Ob Fundamente, Mauerwerk, Elektroanlage, Ausmalung oder Restaurierung der Holzdecke - es bliebt viel Arbeit. „Ich denke, die Sanierung wird acht Jahre dauern“, so Wilfried Wilken.