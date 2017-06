Warin : Erste Wände für neue Kita stehen

vergrößern 1 von 2 Foto: rump 1 von 2

Die Umrisse lassen sich erahnen: Beim Neubau der Wariner Kindertagesstätte „Die kleinen Sandhasen“ stehen auf der Bodenplatte schon die ersten Wände. Heute Nachmittag wird hier ein wenig gefeiert, eine symbolische Grundsteinlegung nachgeholt. „Es geht voran“, freut sich Kathrin Konietzke, als wir ihr zufällig auf der Baustelle begegnen. Im Vorstand des DRK Kreisverbandes Nordwestmecklenburg, dem Träger der Einrichtung, für Kitas zuständig, schaut sie bei einer Visite auf dem Ziegelberg, der Übergangslösung für die kleinen Sandhasen, jedes Mal nach dem Baufortschritt für das neue Haus. „Als ich zuletzt hier war, war die Grundplatte fertig, jetzt wird schon fleißig gemauert. Wenn erstmal angefangen wurde, schafft es.“

Die Container, in der die Kita derzeit untergebracht ist, sind bis Ende Februar 2018 gemietet, zum 1. März soll in den Neubau umgezogen werden, stellt Bürgermeister Michael Ankermann in Aussicht. „Wir achten sehr auf den Zeitplan.“ Bisher haben die Firmen alle Termine eingehalten, erklärt Anke Mansour, Leiterin des Bauamtes Neukloster-Warin, zuversichtlich.

Die neue Einrichtung wird zwei Geschosse mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 1000 Quadratmetern haben und 114 Kindern Platz bieten, 24 in der Krippe , 60 im Kindergarten, jeweils in vier Gruppen, sowie 30 im Hort. Das ca. 6700 Quadratmeter große Grundstück in der Friedensstraße sei „ideal für eine Kita“, findet Mansour. Es biete vor dem Gebäude ausreichend Platz, um gefahrenlos zu parken. Von dort gehe es, da das Obergeschoss seitlich überstehen werde, „wie durch einen Laubengang“ zum Eingang. Unten ziehen Krippe und Hort ein, oben der Kindergarten. In das Obergeschoss führe ein Fahrstuhl, so dass alle Räume barrierefrei erreichbar seien. Als zweiter Fluchtweg von dort werde eine Rettungsrutsche eingebaut. Den Kindern würden Übungen sicher Spaß machen, wisse sie von einer anderen, ähnlich gebauten Kita, so die Bauamtsleiterin.

Außer Gruppen-, Personal-, Sanitär-, Hausaufgaben- und Nebenräumen gebe es einen Mehrzweck- und einen Kreativraum, wo die Kinder auch Platz für kleinere Veranstaltungen hätten, sowie einen

Essenraum, „wie ein Kinderrestaurant“, meint Kathrin Konietzke. Von außen durch einen eigenen Eingang ist ein Vorraum für Kinderwagen oder auch mal Kleinfahrrad bzw. Roller erreichbar.

Die Planung sei gemeinschaftlich mit Träger, Jugendamt und Stadtvertretung erarbeitet und – da es sich um eine Bausumme über eine halbe Million Euro handelt – vom Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL) geprüft worden, erklärt Anke Mansour.

Die Gesamtkosten liegen bei 2,7 Millionen Euro, gefördert über das Investprogramm des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau von Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren (458 781,81 Euro), EU-Mittel zur Integrierten ländlichen Entwicklung (ILerl-MV/eine Million Euro) und eine Sonderbedarfszuweisung des Innenministeriums von MV (425 000 Euro). Für eine Million Euro hat die Stadt einen Kredit bei der Sparkasse Nordwest aufgenommen (wir berichteten).

Das massive Erdgeschoss wird gemauert und erhält eine Betondecke, das darüber entsteht in Leichtbauweise mit Holzständern. Die einzelnen Gewerke seien öffentlich ausgeschrieben worden. „Damit kam ein besseres Ergebnis heraus, als wenn wir beschränkt ausgeschrieben hätten, was laut Wertgrenzenerlass des Landes auch möglich gewesen wäre“, erklärt die Bauamtsleiterin. So lägen die bisherigen Auftragsvergaben und Ausschreibungsergebnisse insgesamt unter der Kostenschätzung. Die meisten Unternehmen kämen aus dem Land,

außer bei Holzbau- und Putzarbeiten. Für die Haustechnik, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär, sowie die Außenanlagen stünden die Ergebnisse der Ausschreibung noch aus.

Das erste Los umfasste die Abbrucharbeiten von Baumfällung und Grünschnitt bis zum Abriss von Fundament und Rampe des einstigen Penny-Marktes sowie Entfernung von Betonpflaster. Von Letzterem wird ein Teil noch als Baustraße genutzt, bevor auch das weichen muss. Mit Erdarbeiten und teilweisem Bodenaustausch hat der Rohbau begonnen. Der schlägt allein mit 380 000 Euro zu Buche.

Die kleinen Sandhasen gehen bei ihren Spaziergängen gern zu der Baustelle und schauen zu, wie ihre neue Kita entsteht. Bei den Abbrucharbeiten hatte es ihnen der Bagger besonders angetan, jetzt ist es der große Kran. Sie finde es schön, sagt Kathrin Konietzke, dass die Kinder das Wachsen ihrer neuen Einrichtung so unmittelbar miterleben können.

von Rüdiger Rump

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:00 Uhr