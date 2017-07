Sternberg : Erstklassiges aus zweiter Hand

vergrößern 1 von 2 Foto: elke 1 von 2

Solcherart Tage der offenen Tür müsste es öfters geben. Tage, an denen man sich einfach mitnehmen kann, was gefällt. Ohne zu bezahlen. Wie im Schlaraffenland.

Die DRK-Kleiderkammer in Sternberg hatte ihre Pforten in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr wieder einmal zwei Tage lang für den Kostenlos-Service geöffnet. Es konnte kommen, wer wollte, und sich nach Herzenslust an den ausgelegten Kleidungs- und Wäschestücken sowie an Schuhen und Täschnerwaren bedienen. Und die Auswahl war groß.

„Gegen 8.30 Uhr standen die ersten 25 Besucher schon vor der Tür, denn ,wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘.“ So erzählte es Sigrid Maier, die Verantwortliche für Unterlagen und Finanzen. „Man sah dann schon bald Leute mit drei oder mehr gefüllten Säcken den Laden verlassen.“ Über die Öffnungszeit verteilt, mögen es an die 40 bis 50 Leute gewesen sein.

Im Prinzip zweimal im Jahr – entschieden werde aber von Fall zu Fall – biete die DRK-Kleiderkammer diesen Kostenlos-Service als „Tag der offenen Tür“ an. Und da für die zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kleiderkammer jetzt die Ferien vor der Tür stehen und die neue Saison vor der Tür steht – im August ist geschlossen, im September geht es weiter –, waren sie froh, dass viele Waren rausgingen und Platz für die neue, die Herbst- und Winterkollektion, gemacht haben.

Doch vor der Wiedereröffnung erfolgt erst einmal die Generalreinigung der Räume.

von Traudel Leske

erstellt am 27.Jul.2017 | 21:00 Uhr