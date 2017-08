Witzin : Fischertradition lebte auf

vergrößern 1 von 4 Foto: elke 1 von 4







Das war schon ein besonderer Geburtstag für den Witziner Marek Semsch. Auf dem Wasserfest am Wochenende in seiner Heimatgemeinde wurde er nach „harten Kämpfen“, einigen Balance-Akten und Wasserstürzen am Ende doch noch zum Fischerklatschermeister gekürt. Und ging glücklich mit Wanderpokal, Meisterbrief und einem erklecklichen Bierfässchen nach Hause. Das heißt, das Fass schaffte es wohl nicht bis ganz nach Hause. Denn seine Freunde drängten das Geburtstagskind dazu, „einen auszugeben“. Marek Semsch löste mit seinem Sieg den Vorjahressieger André Bergau ab.

Bei den Kindern schaffte es Elisa Gramse, die ebenfalls mit einem Meisterbrief belohnt wurde. Beim Fischerklatschen handelt es sich um eine Tradition von Fischern aus der Schweiz, die ihre Standrechtkämpfe auf Booten ausfochten. Familie Birkholz brachte diese schöne Tradition vor einigen Jahren nach Witzin. Und seitdem ist sie der Renner auf jedem Wasserfest.

Und das Wasserfest würde nicht so heißen, wenn sich nicht alles um das erfrischende Nass drehen würde.

von Traudel Leske

erstellt am 08.Aug.2017 | 05:00 Uhr