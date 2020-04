Brüel : Freilaufende Pferde und ein nicht erlaubtes Osterfeuer

Die freiwilligen Feuerwehren aus Brüel und Warin hatten kein ruhiges Wochenende

von Roswitha Spöhr

13. April 2020, 18:00 Uhr

Eine unklare Rauchentwicklung in Mankmoos sorgte am Abend des vergangenen Sonnabend für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Warin. In Höhe des Kieswerks stellten die Kameraden dann ein größeres Osterfeuer fest. Ihr Hinweis, dass diese Feuer angesichts der Corona-Pandemie aber in diesem Jahr nicht gestattet sind, sorgte für Einsicht bei den betreffenden Bürgern. Sie begannen, das Osterfeuer selbst zu löschen, die Wariner Feuerwehr sorgte dann für ein zügiges Ausgehen der Flammen. Für die Wariner Kameraden war es der zwölfte Einsatz in diesem Jahr.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Brüel hatte kein ruhiges Osterwochenende. Bereits am Karfreitag mussten Kameraden in der Feldstraße eine Tür öffnen. Nur einen Tag später folgte der nächste Einsatz, der 22. in diesem Jahr.

In Richtung Sülten brannte die Vogelschutzabdeckung auf einer Freileitung und tropfte den Mast herunter. Vermutlich war ein Vogel unter die Abdeckung geraten und verglüht. Die Kameraden löschten ab. Vor Ort war auch der Energieversorger.

Im Brüeler Bereich waren in der Nacht zum Ostersonntag freilaufende Pferde unterwegs. Sie konnten aber von Helfern eingefangen werden. Es kam niemand zu Schaden, informierte die Sternberger Polizei auf Nachfrage.